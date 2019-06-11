У Польщі побоюються від'їзду українських заробітчан до Німеччини

Після відкриття німецького ринку праці з 2020 року Польща може втратити до 25% українських трудових мігрантів.

Про це з посиланням на Businessinsider пише Liga.net.

Експерти зазначають, що побоюватися відтоку трудових мігрантів поки не варто, так як в Німеччині ще не затверджена законодавча процедура і є суперечності щодо остаточної форми її регулювання.

Крім того, в Польщі вважають, що масштаб відтоку українських заробітчан буде в значній мірі залежати від стану економіки Німеччини.

За оцінками NBP, в Польщі щорічно працюють в середньому близько 800 тисяч українців. Приплив робочих з України в 2013-2017 роках сприяв збільшенню темпів зростання ВВП країни на 0,3-0,9 процентних пункту щорічно.

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Нагадуємо:

За даними звіту компанії з працевлаштування в Польщі Personnel Service, 75% українських заробітчан отримують в місяць понад 2,5 тис злотих (675 доларів або 19 тис грн).

Близько 45% українців отримують по 3 тис злотих з урахуванням податків (810 доларів, або 22,6 тис грн).

Лише близько 5% отримують 1,5 тис злотих (близько 315 доларів або близько 11,6 тис грн).