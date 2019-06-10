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Посольство України в Британії засудило рішення World Travel Awards нагородити готель у Криму

Понеділок, 10 червня 2019, 19:25

Посольство України у Великій Британії засудило рішення організації World Travel Awards нагородити премією один із готелів, розташованих в окупованому Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми засуджуємо рішення World Travel Awards включити Mriya Resort&Spa в окупованому Росією Криму в список європейських домінантів-2019. Це ніщо інше, як сором і підтримка порушення міжнародного права від Росією. З 2018 року на курорт Mriya&Spa розповсюджуються санкції США, тому що Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

Згідно з інформацією на сайті World Travel Awards, кримський готель отримав відразу три нагороди - провідний європейський сімейний курорт класу "люкс", провідний курорт Європи для відпочинку і провідний європейський курорт для проведення ділових заходів.

World Travel Awards нагороджувала цей кримський готель, починаючи з 2016 року.

Зазначимо, що організація цього року також присудила три нагороди російській авіакомпанії "Аерофлот", в тому числі у номінації "Провідний авіаційний бренд Європи".

Розташована у Лондоні організація World Travel Awards повідомляє, що вона відзначає нагородами провідних представників індустрії подорожей, готельного бізнесу, цивільної авіації.

Європейська правда

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