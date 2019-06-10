Прийнятий механізм PSO призведе до зростання ціни електроенергії для промисловості на 40% - лист до уряду

Затверджений Кабінетом міністрів 5 червня механізм покладання спеціальних зобов'язань (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії для потреб населення неминуче призведе до зростання ціни для непобутових споживачів на 40%.

Про це йдеться у листі НЕК "Укренерго" до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, текст якого э у агентства "Інтерфакс-Україна".

Як зазначено в документі, наразі у тарифі на послуги компанії з диспетчерського управління не передбачено коштів на компенсацію постачальникам універсальних послуг витрат, пов'язаних із виконанням ними спецобов’язків.

У разі якщо Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), передбачить відповідну компенсацію, то вона може бути включена тільки у тариф компанії на передачу електроенергії.

Як наголошується в листі, це неминуче призведе до зростання цін для всіх категорій споживачів, крім населення.

"Йдеться насамперед про український бізнес, зокрема, промисловість, для якої вартість е/е за розрахунками НКРЕКП виросте як мінімум на 40%, у тому числі й за рахунок включення у тариф "Укренерго" зазначених витрат", - зазначено у тексті листа.

У своєму листі компанія також звертає увагу уряду на те, що затверджений механізм PSO технічно неможливий для реалізації по відношенню до населення, яке проживає на території острова Бурштинської ТЕС.

Крім того, в документі зазначено, що механізм містить ризики безпеки функціонування об'єднаної енергосистеми України.

"Це може стати наслідком невчасних розрахунків споживачів, при яких НЕК буде змушене здійснювати компенсацію постачальникам за рахунок інших видів діяльності оператора системи розподілу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП запропонувала доопрацювати проект постанови Кабінету міністрів про покладання спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії.

Зазначалося, що реалізація рішення уряду принесе додаткове навантаження на промисловість і бюджет приблизно на 37 млрд грн на рік.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів поклав публічні спецзобов’язання з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі "Укренерго".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час прийняття документа заявив, що таким чином уряд запобігатиме зростанню ціни для населення на новому ринку.

Згідно з проектом постанови, "Енергоатом" буде продавати на електронних аукціонах для цілей виконання PSO не більше 60% своєї електроенергії, "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Ця електроенергія буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленого Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, рівня.

При цьому, згідно з рішенням уряду, ПУП будуть купувати на аукціонах не більше 80% е/е, необхідної для забезпечення побутових споживачів.

Решта - компенсується за рахунок тарифної виручки "Укренерго".

Обсяги PSO буде визначати НКРЕКП.

Економічна правда