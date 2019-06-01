Китай підвищив мита на американські товари на 60 мільярдів доларів
З 1 червня Китай підвищує мита на американський імпорт на суму близько 60 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Нові тарифи запроваджені щодо понад 2,5 тисяч видів американських товарів - на них мита підвищені на 20 або 25 відсотків.
Зокрема, 25% митом будуть обкладатися механічні вироби, природний газ і косметика.
До 20% підвищили мита на дерево та обробні інструменти, 10% митом обкладається скло, лазери та клапани.
Зазначається, що такими діями Китай відповів на мита, які щодо китайських товарів у травні ввів Вашингтон.
Нагадаємо:
10 травня у Сполучених Штатах набуло чинності анонсоване Дональдом Трампом 5 травня підвищення ставок ввізного мита для деяких груп китайських товарів.
Ставки ввізного мита зросли з 10 до 25 відсотків і стосуватимуться 5700 найменувань товарів з КНР річним обсягом імпорту 200 мільярдів доларів.
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