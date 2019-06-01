Підлеглі Кернеса купили ялинки за завищеними вдесятеро цінами

СКП "Харківзеленбуд" Харківської міської ради 9 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ "Голландські троянди" дерев на 14,77 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Цьогоріч поставлять 1 483 дерева, серед яких найдорожчими є 5 ялин колючих "Глаука" висотою 8-9 м із п’ятьма формуваннями кореневої системи по 248 тис гривень. На ринку можна знайти ялини колючі висотою 8-9 м по 28 тис гривень.

Також куплять 11 грабів звичайних "Фастігіата" форми циліндра висотою 8 м зі стовбуром товщиною 25 см і чотирма формуваннями кореневої системи по 294 тис гривень. На ринку можна знайти німецькі граби березолисті "Фастігіата" висотою 8 м по 76 тис гривень.

П’ять сплетених із грабів арок висотою 2,5-3 м по 85 тис гривень. На ринку можна знайти німецькі граби березолисті "Арка" висотою 3 м по 39 тис гривень.

Гарантійний строк становить рік. Однак постачальник не несе обов’язку перед замовником щодо результатів доведено неналежних умов догляду, як то висадка дерев із порушенням норм ДСТУ, не забезпечений полив при посушливій погоді чи не внесення добрив.

Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 15,37 млн гривень.

Єдиним конкурентом було столичне ТОВ "Плант Сервіс" (садовий центр "Єва") директорки Олесі Клюшник, на сайті якого найдорожчі граби "Фастігіата" висотою 8 м коштують по 173 тис гривень, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Першозасновниками "Голландських троянд" були екс-депутат Кременчуцької міськради від Партії регіонів Ігор Кушнір та колишній перший заступник мера Кременчука Андрій Погрібний. Зараз останній керує фірмою, а засновницею є його мати Любов Погрібна.

Ігор Кушнір у 2010-2012 роках працював заступником міністра оборони, а в 2012 році був призначений президентом ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд".