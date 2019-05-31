Forbes повертається в Україну — ЗМІ

Видання Forbes до кінця 2019 року повернеться в Україну.

Про це повідомляє AIN.ua з посиланням на джерела.

За цими даними, видавцем виступить словацька компанія Barecz & Conrad Media. Вона вже володіє іншими франшизами Forbes в чотирьох країнах: Словаччині, Чехії, Австрії та Угорщини. Україна стане п'ятим ринком для видавництва.

Маючи досвід, компанія планує взятися за видання в Україні, уникнувши колишніх помилок, відзначило джерело.

На даний момент у "Forbes Україна" вже є головний редактор, на його пошук пішло кілька місяців. Це відомий медіаменеджер, його ім'я поки не називають. Зараз йде підбір команди. На підготовку до запуску може піти до півроку.

Право на випуск "Forbes Україна" засновник компанії UMH Борис Ложкін отримав в 2009 році, а в березні 2011-го вийшов перший номер. Як описувало видання Forbes історію Ложкіна, вперше план про покупку глянцю з'явився ще в 2002-му, але реальні переговори почалися тільки в 2008 році.

У 2013-му Ложкін продав свою компанію UMH, в яку також входило видання Forbes, тепер уже втікача олігархові Сергію Курченко. У тому ж році 13 членів редакції залишили видання, пішов і головний редактор - Володимир Федорин. Всі вони заявили про тиск і цензуру.

У 2014-му центральний офіс Forbes Inc. вирішив відкликати ліцензію у місцевого Forbes, але зіткнувся з опором локального менеджменту. Це стало причиною тривалого протиборства і судів. В "Forbes Україна" наполягали, що ліцензія продовжена до 2018-го і віддавати її не будуть, оскільки цензури у виданні немає. Американці всіляко намагалися заборонити використання бренду в Україні.

У підсумку, останній номер "Forbes Україна" вийшов в 2017-му році, після цього ще деякий час працював сайт, але в середині 2017 го перестав оновлюватися і він). Причиною зупинки роботи "Forbes Україна" стали фінансові проблеми у видавця - UMH.

Американські представники Forbes Inc. шукали в Україні всіх, хто був готовий взятися за роботу над новим "Forbes Україна". Але в результаті видавця знайшли за кордоном.

За мінімальними підрахунками AIN.ua, в роботу редакції необхідно вкладати від 30 до 50 тисяч доларів щомісяця, а також заплатити 100 тисяч доларів за ліцензію.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes Рінат Ахметов посів 272-е місце.