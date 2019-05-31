"Укроборонпром" пояснив, чому Міноборони не платить за утримання майна

"Укроборонпром" давно і неодноразово порушував питання щодо укладання договорів про зберігання майна Міноборони, але лише у цьому році його почали вирішувати.

Про це йдеться у коментарі концерну у відповідь на публікацію на ЕП.

У матеріалі, зокрема, йдеться, що через неврегульовані питання перебування на територіях оборонно-промислових підприємств військового майна міністерства оборони України учасники концерну зазнають фінансових збитків.

У концерні визнають, що станом на сьогодні на територіях підприємств-учасників дійсно перебуває військове майно, що є власністю Міноборони.

"ДК "Укроборонпром", починаючи з моменту свого створення, неодноразово порушував питання щодо проведення інвентаризації озброєння та військової техніки (майна), що перебуває на обліку Міноборони, а також про необхідність укладання договорів відповідального зберігання між підприємствами Концерну та суб’єктами господарювання, що належать до МОУ", - йдеться у коментарі.

Лише після створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України у міністерстві оборони були утворені інвентаризаційні комісії, які відповідальні за проведення позапланової інвентаризації військового майна.

Вищезазначені комісії розпочали роботу з 1 квітня 2019 року, яка наразі триває, повідомив "Укроборонпром".

Результати роботи комісій дозволять привести облік озброєння та військової техніки у відповідність до чинного законодавства, наголосили у концерні.

Зазначається, що за підсумками інвентаризації комісії мають підготувати пропозиції щодо подальшого використання військового майна. Зокрема, того, що перебуває на обліку Міноборони понад установлені норми забезпечення, або ж із відпрацьованим ресурсом чи з перевищеним терміном зберігання.