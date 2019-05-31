Зеленський боїться монополістів на ринку енергетики
Українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їхнього отримання з різних джерел.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради за участю членів Ради національної безпеки і оборони, присвяченій енергетичній безпеці, повідомляється на сайті АП.
"Протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%. Українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їхнього отримання з різних джерел", - заявив Зеленський.
Він додав, що попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає
"Завтра – літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", – наголосив він.
Зеленський також нагадав, що одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери.
"І ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків", - додав він.
І нагадав, що з 1 липня в Україні має запрацювати черговий етап ринку електроенергії.
"Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України у цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери", – підкреслив Зеленський.
Нагадаємо:
На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".
Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.
24 травня представництво Європейського Союзу рекомендувало відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.
27 травня Європейський банк реконструкції і розвитку приєднався до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск нового ринку електроенергії на деякий термін із огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.
Раніше в ЄБРР також заявили, що не бачать чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.
Світовий банк підтримує Закон України "Про ринок електричної енергії", спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, однак рекомендує перенести запуск нового ринку на 1 жовтня.
28 травня комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відтермінування нового ринку електроенергії.
29 травня СБУ попередила про загрозу нацбезпеці у разі запуску нового ринку електроенергії з 1 липня.
Економічна правда
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