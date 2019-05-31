Зеленський боїться монополістів на ринку енергетики

Українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їхнього отримання з різних джерел.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради за участю членів Ради національної безпеки і оборони, присвяченій енергетичній безпеці, повідомляється на сайті АП.

"Протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%. Українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їхнього отримання з різних джерел", - заявив Зеленський.

Він додав, що попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає

"Завтра – літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", – наголосив він.

Зеленський також нагадав, що одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери.

"І ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків", - додав він.

І нагадав, що з 1 липня в Україні має запрацювати черговий етап ринку електроенергії.

"Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України у цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

24 травня представництво Європейського Союзу рекомендувало відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

27 травня Європейський банк реконструкції і розвитку приєднався до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск нового ринку електроенергії на деякий термін із огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Раніше в ЄБРР також заявили, що не бачать чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.

Світовий банк підтримує Закон України "Про ринок електричної енергії", спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, однак рекомендує перенести запуск нового ринку на 1 жовтня.

28 травня комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відтермінування нового ринку електроенергії.

29 травня СБУ попередила про загрозу нацбезпеці у разі запуску нового ринку електроенергії з 1 липня.

Економічна правда