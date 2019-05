У заморожених ягодах із України, Румунії та Литви виявили гепатит А

У заморожених ягідних сумішах італійської компанії Danti Frutti di Bosco, ягоди для яких закуповувалися зокрема в Україні, Румунії та Литві, виявили гепатит А.

Про це повідомляє EastFruit на своєму сайті.

"Продукція компанії Danti Frutti di Bosco, яка продавалася в преміальній мережі супермаркетів Coop, була відразу ж відкликана і всі споживачі, які її купували, повідомлені про небезпеку", - зазначається у повідомленні.

Запис про виявлення гепатиту А в італійських ягодах з'явилася у системі RASFF - the Rapid Alert System for Food and Feed (Система швидкого оповіщення для продуктів і кормів).

Система повідомляє, що партія заморожених ягід була відкликана.

Цей інцидент, на думку учасників ринку, може призвести до чергового падіння попиту на заморожені ягоди, що дуже небажано для всіх: і фермерів, і заморозчиків.

"Тому що споживання заморожених ягід, особливо для виробництва фруктово-ягідних смузі зараз набрало хороших обертів", - розповіли експерти.

Зазначається, що ця історія може торкнутися і безпосередньо України.

"Якщо врахувати, що в Україні лише сім виробників ягід мають сертифікат Global GAP, який хоч і не гарантує відсутність зараження, але все-таки робить його значно менш імовірним, у країни можуть виникнути проблеми з експортом заморожених ягід уже найближчим часом", - підкреслили експерти.

Вони додали, що у Європі тривають активні консультації щодо посилення методів контролю безпеки заморожених і свіжих ягід.

А враховуючи, що більшість виробників органічної ягоди в Україні не мають сертифіката Global G.A.P., його відсутність може стати для нашої країни не єдиним вимогами для експорту заморожених ягід.

Нагадаємо, що за перші 10 місяців поточного сезону Україна вже експортувала 46 тис. тонн заморожених фруктів і ягід, що на 35% більше, ніж у попередньому сезоні за той же період. При цьому виручка від експорту за червень-березень вже на 44% вище, ніж у минулому сезоні і сягнула 77,6 млн дол.

Основними ягодами, які експортуються з України в замороженому вигляді залишаються чорниця і культурні сорти малини. Останнім часом активно зростає також експорт замороженої української ягоди, сертифікованої як органічна відповідно до стандартів ЄС.

Також нагадаємо, що раніше Україна побила рекорд із експорту фруктів і горіхів.

Економічна правда