Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби Цигикала
Президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з військової служби та з посади голови Державної прикордонної служби.
Відповідні укази від 31 травня розміщено на офіційному сайті глави держави.
"Звільнити Цигикала Петра Олександровича з посади Голови Державної прикордонної служби України", – йдеться в одному документі.
"Звільнити генерала армії України Цигикала Петра Олександровича з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу", – зазначено в другому указі. Причина звільнення не вказана.
Цигикал очолював Державну прикордонну службу з липня 2017 року.
Отримав звання генерала армії України 2 травня 2019 року.
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