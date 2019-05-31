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Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби Цигикала

П'ятниця, 31 травня 2019, 17:01

 

Президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з військової служби та з посади голови Державної прикордонної служби.

Відповідні укази від 31 травня розміщено на офіційному сайті глави держави.

"Звільнити Цигикала Петра Олександровича з посади Голови Державної прикордонної служби України", – йдеться в одному документі.

"Звільнити генерала армії України Цигикала Петра Олександровича з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу", – зазначено в другому указі. Причина звільнення не вказана.

Цигикал очолював Державну прикордонну службу з липня 2017 року.

Отримав звання генерала армії України 2 травня 2019 року.

Українська правда

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Держприкордонслужба Зеленський

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