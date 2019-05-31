В Avon розповіли, що виграють від поглинення

Бразильська Natura & Co оголосила про придбання американської Avon Products, Inc. в рамках угоди по злиттю, створюючи четверту за величиною в світі глобальну корпорацію в індустрії краси.

Про це повідомляється у прес-релізі Avon.

"Об'єднані ресурси - а це більш ніж 6,3 мільйона консультантів і представників Avon і Natura, 3200 роздрібних магазинів по всьому світу, а також розширене цифрове присутність - дозволять організації після злиття зайняти лідируючі позиції в сфері прямих продажів. Очікується, що річний оборот об'єднаної групи складе більше 10 млрд доларів США. Корпорація буде представлена ​​в 100 країнах, а її штат перевищить 40 000 співробітників", - повідомили в Avon.

Організація охопить понад 200 млн клієнтів по всьому світу. Avon увійде в портфоліо Natura & Co, куди вже входять Natura, The Body Shop і Aesop.

Natura & Co очікує, що об'єднання дасть ефект синергії, що оцінюється в 150-250 млн доларів США на рік, частина з яких буде реінвестована у подальший розвиток.

Як повідомлялося раніше, угода буде повністю оплачена її акціями з розрахунку 0,3 акції Natura за один папір Avon. Таким чином, вартість Avon оцінена в 2 млрд доларів.

Очікується, що операція буде закрита на початку 2020 року. Після злиття акціонери Avon стануть володіти 24% об'єднаної компанії і отримають три місця в її раді директорів, куди увійдуть 13 осіб.

The Wall Street Journal написала, що угода покладе кінець незалежності Avon, яка стала іконою маркетингу в 20-м столітті, дозволивши зайнятися бізнесом величезній кількості домогосподарок. Останнім часом компанія стала жертвою зміни споживчих смаків і купівельних звичок, зокрема, підвищеного інтересу до онлайн-продажу. Про інтерес ряду потенційних покупців до купівлі Avon стало відомо восени 2018 року.

Natura є найбільшим у Бразилії виробником косметики з власною мережею прямих продажів, добре розвиненою в ряді країн Латинської Америки і Франції. Бразильській компанії з 2017 року належить британський рітейлер косметики Body Shop. Купівля Avon дозволить Natura збільшити охоплення ринку в Бразилії, а також у інших країнах Латинської Америки, Європи та Азії.

Капіталізація Natura, заснованої в 1969 році, становить близько 26,65 млрд бразильських реалів (6,6 млрд доларів).

Нагадаємо, раніше керівник українського офісу Glovo розповів про свій досвід роботи в Avon.