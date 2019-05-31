Нацкомісія встановила "зелений" тариф для СЕС екс-власника ТРЦ "Караван"

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України, встановила "зелений" тариф для сонячної електростанції "Сан Вольт" на 12 МВт (Каховський р-н Херсонської обл.) у розмірі 15,03 євроцента за 1 кВт-год.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення комісія прийняла на засіданні в п'ятницю. Термін дії тарифу - до 1 січня 2030 року.

Крім цього, АТ "Херсонобленерго" до кінця 2019 року має намір реконструювати підстанцію (ПС) -35 / 10кВ "Любимівка" та ПС-35 / 10кВ "Краса Херсонщини" (Каховський р-н) для приєднання до них СЕС "Сан Вольт".

Договір на проведення відповідних робіт укладено за підсумками аукціону з ТОВ "Електра" 30 травня на суму 13,2 млн грн, свідчить оголошення в системі ProZzoro.

ТОВ "Сан Вольт" належить компанії "Замарра Холдінгс Лімітед" кінцевим бенефіціаром якої є Віктор Козаченко. До квітня цього року вона належала екс-власнику ТРЦ "Караван" Андрію Гордієнко.

"Замарра Холдінгс Лімітед" також належать ТОВ "Сіті Солар", ТОВ "Санбілд", ТОВ "Енерджі-Сан".

Раніше НКРЕКП установила "зелений" тариф для двох СЕС компанії VR Capital.

Журналісти склали Топ-10 бенефіціарів "зеленого тарифу" у 2018 році: китайська держкомпанія, Ахметов та інші.

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