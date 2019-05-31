Фонд гарантування прокоментував рішення Верховного суду щодо банку "Хрещатик"

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наголошують, що будь-які судові рішення, якими було б визнано протиправним виведення ПАТ "КБ "Хрещатик" з ринку, відсутні.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"16 травня 2019 року Верховний Суд своєю постановою скасував усі рішення судів попередніх інстанцій у справі №826/6665/16 і направив її на новий розгляд до суду першої інстанції. Мова йде про позов кредиторів ПАТ "КБ "Хрещатик" щодо визнання протиправним та скасування рішення НБУ про віднесення банку "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних, що був задоволений постановою Окружного адміністративного суду м. Києва, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду та ухвалою Вищого адміністративного суду України", - йдеться у повідомленні.

У Фонді гарантування наголошують, що скасування судових рішень є важливим ще й тому, що саме на них базувалися Окружний адміністративний суд м. Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд, задовольняючи позов одного із акціонерів банку "Хрещатик" щодо відміни тимчасової адміністрації та ліквідації банку, відкликання Нацбанком банківської ліцензії. Фонд гарантування вкладів та НБУ банк оскаржили це рішення, а Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду відкрито касаційні провадження, розгляд справи очікується.

Таким чином, на сьогодні відсутні будь-які судові рішення, якими б було визнано протиправним виведення ПАТ "КБ "Хрещатик" з ринку.

Нагадуємо:

5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації.

Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

Напередодні визнання ПАТ "КБ "Хрещатик" неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мілярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані "безцінні" папери.

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Економічна правда