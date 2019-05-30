Уряд оголосив конкурс членів наглядової ради "Укргідроенерго"

Кабінет Міністрів оголосив конкурсний відбір на посади незалежних членів наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго", а також на посаду голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Про це повідомляється на сайті уряду.

Відбір кандидатів здійснює Комітет із призначень керівників та членів наглядових рад особливо важливих для економіки України державних підприємств.

Заяви на участь у відборі на посади незалежних членів наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" приймаються з 10:00 (за київським часом) 30 травня 2019 року до 10:00 (за київським часом) 20 червня 2019 року:

- в електронному вигляді на електронну пошту cv@kmu.gov.ua;

- в паперовому вигляді на поштову адресу 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів України, комісія з відбору незалежного члена наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго".

Заяви на участь у відборі на посаду голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" приймаються з 10:00 (за київським часом) 30 травня 2019 року до 10:00 (за київським часом) 14 червня 2019 року:

- в електронному вигляді на електронну пошту cv@kmu.gov.ua;

- в паперовому вигляді на поштову адресу 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів України, комісія з відбору голови правління ПАТ "ДПЗКУ".

Детальніше про це читайте за посиланням.

Нагадаємо, 20 березня уряд оголосив про пошук нових очільників податкової і митної служб. Проте 23 квітня конкурс на посаду голови митниці було призупинено до скасування відповідного рішення суду.

Економічна правда