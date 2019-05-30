Всі розділи
Укр / Рус

АМКУ оштрафував АМПУ на 68 тисяч

Четвер, 30 травня 2019, 18:49

Одеське територіальне відділення АМКУ оштрафувало ДП "Адміністрація морських портів України" на 68 тисяч гривень за ущемлення інтересів споживачів послуг з організації вантажопереробки вантажів через стягування з них плати за послуги, або вже оплачені, або такі, що мають бути безоплатними.

Про це свідчить рішення Відділення від 21 травня, повідомляють "Наші гроші".

Антимонопольники встановили, що протягом 2017-2018 років ДП АМПУ у межах акваторії Одеської філії займало монопольне становище із часткою 100% на ринку надання комплексу послуг з організації вантажопереробки вантажів, зокрема, на рейді Одеського порту та "борт-борт" біля причалів порту.

При цьому, Одеська філія АМПУ нав’язувала суб’єктам господарювання платні послуги, які вже були оплачені у складі портових зборів та інших послуг за державними регульованими тарифами, які "АМПУ надає монопольно.

За умови існування значної конкуренції на ринку, констатували у Відділенні, АМПУ не мала б можливості стягувати додаткові кошти за комплекс послуг, які вже оплачені за договорами про взаємодію сторін під час агентування суден в українських морських портах.

З-поміж іншого, заявники оплачували й послуги, які потрібні самій Адміністрації. Наприклад, здійснення обліку вантажу інженером комерційного відділу або ж статистичний контроль вантажопереробки зернових вантажів.

За зазначені дії ДП АМПУ отримало 68 тис. грн штрафу та отримало зобов’язання припинити порушення.

Нагадаємо, АМПУ планує продовжити фінансування інвестиційних проектів у морських портах "Одеса", "Миколаїв" і "Чорноморськ" навіть у поточних умовах збільшення відрахування дивідендів до 90%.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АМКУ Одеса

powered by lun.ua
Матеріали за темою
АМКУ застеріг про можливе зростання цін на пальне через санкції Росії 29 травня 2019, 17:11
АМКУ після листа від НАБУ відкрив справу по "Роттердам+" 28 травня 2019, 15:14
Голову АМКУ у черговий раз викрили у блокуванні справи 22 травня 2019, 13:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!