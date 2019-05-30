АМКУ оштрафував АМПУ на 68 тисяч

Одеське територіальне відділення АМКУ оштрафувало ДП "Адміністрація морських портів України" на 68 тисяч гривень за ущемлення інтересів споживачів послуг з організації вантажопереробки вантажів через стягування з них плати за послуги, або вже оплачені, або такі, що мають бути безоплатними.

Про це свідчить рішення Відділення від 21 травня, повідомляють "Наші гроші".

Антимонопольники встановили, що протягом 2017-2018 років ДП АМПУ у межах акваторії Одеської філії займало монопольне становище із часткою 100% на ринку надання комплексу послуг з організації вантажопереробки вантажів, зокрема, на рейді Одеського порту та "борт-борт" біля причалів порту.

При цьому, Одеська філія АМПУ нав’язувала суб’єктам господарювання платні послуги, які вже були оплачені у складі портових зборів та інших послуг за державними регульованими тарифами, які "АМПУ надає монопольно.

За умови існування значної конкуренції на ринку, констатували у Відділенні, АМПУ не мала б можливості стягувати додаткові кошти за комплекс послуг, які вже оплачені за договорами про взаємодію сторін під час агентування суден в українських морських портах.

З-поміж іншого, заявники оплачували й послуги, які потрібні самій Адміністрації. Наприклад, здійснення обліку вантажу інженером комерційного відділу або ж статистичний контроль вантажопереробки зернових вантажів.

За зазначені дії ДП АМПУ отримало 68 тис. грн штрафу та отримало зобов’язання припинити порушення.

Нагадаємо, АМПУ планує продовжити фінансування інвестиційних проектів у морських портах "Одеса", "Миколаїв" і "Чорноморськ" навіть у поточних умовах збільшення відрахування дивідендів до 90%.