На новій парковці у "Борисполі" тимчасово знизили ціну до 1 гривні на годину

Аеропорт "Бориспіль" тимчасово знизив ціну на стоянку автомобілів біля терміналу D до 1 грн за годину або до 24 грн на добу.

Про це повідомляє avianews.com.

Такий тариф застосовується на новому багаторівневому паркінгу, який відкрили 23 травня. Спочатку в аеропорту планували, що з 24 травня почне діяти тариф 30 грн на годину або 300 грн на добу.

"На даний час системи паркування проводять останні етапи тестування. Аеропорт не хоче покладати фінансове навантаження на пасажира, поки сервіс не буде працювати як годинник. Це тимчасове рішення", - прокоментували ситуацію в "Борисполі".

В аеропорту відзначають, що затверджений тариф може бути введений в будь-який час. У зв'язку з цим пасажирам, які вирішать залишити свій автомобіль на новій парковці на тривалий час, слід бути готовим до того, що оплатити стоянку доведеться за затвердженими тарифами.

Перша черга багаторівневого паркінгу зведена на кошти аеропорту Бориспіль. Вона може розмістити одночасно 1 019 автомобілів. Затверджений погодинної тариф 30 грн на годину буде діяти на всіх чотирьох поверхах будівлі, тариф 300 грн на добу буде поширюватися тільки на автомобілі, які залишили на 1-м і 2-му поверхах паркінгу.

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