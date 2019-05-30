Україна забезпечує себе горіхами тільки на 10%

За підсумками 2018 року в Україні було зібрано 127,2 тисяч тон горіхів, при цьому країна забезпечує себе горіхами лише на 10%, решта 90% — імпортуються з інших країн.

Про це повідомляє Куркуль з посиланням на дані компанії Pro Capital Investment.

У світі 7% земель придатні для вирощування горіхів. Завдяки унікальному і сприятливому клімату, вирощування горіхів можливо практично на всій території України. Попри це Україна забезпечує себе горіхом лише на 10%, решта 90% — імпортуються з інших країн.

За підсумками 2018 р. в Україні було зібрано 127,2 тис. т горіхів, більшість з них — це волоські. Під них в Україні задіяно 97,8% всіх валових площ горіхових насаджень.

Але попит породжує пропозицію. Так, за останні роки в Україні почали вирощувати фундук, мигдаль, фісташку, пекан.

У 2018 р. в Херсонській області на площі в 100 га заклали плантацію арахісу. Щороку в Україні площа під горіховими садами збільшується. Наразі ми входимо в трійку лідерів з виробництва волоських горіхів.

Горіхи — невід'ємний продукт в раціоні багатьох людей. При цьому частка їх споживання в Україні дуже низька. Українці з'їдають у два-три рази менше горіхів, ніж в Європі або азіатських країнах.

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