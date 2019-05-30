ArcelorMittal уклав контракт на 30 мільйонів доларів із китайською CISDI про модернізацію печі

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" підписав договір вартістю майже 30 мільйонів доларів із китайською компанією CISDI на модернізацію найбільшої доменної печі №9.

Про це повідомляє прес-служба компанії на своєму сайті.

Контракт включає: розробку інжинірингу, постачання основного обладнання, його шефмонтаж, нагляд за ним і навчання персоналу меткомбінату, йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на підприємстві діють чотири доменні печі, з яких ДП-9 – найбільша. Її корисний об'єм перевищує 5000 куб. м. Вона виробляє близько половини всього чавуну на меткомбінаті і до сих пір вважається однією з найбільших у Європі.

"Комплексна модернізація ДП-9 дозволить їй відпрацювати наступні 20 років, довести норму використання пиловугільного палива (замість дорогого природного газу) до 200 кг/тонна чавуну, знизити коксовий еквівалент (сумарна витрата палива - газу, вугілля, коксу) і, відповідно, собівартість чавуну", - підкреслили у прес-службі.

Також реконструюють аспіраційні установки, що дозволить знизити викиди пилу до менш 20 мг/куб. м, а технологічну очистку газу - до рівня не вище 5 мг/куб. м.

Модернізація печі збільшить її продуктивність до 10 тис. тонн чавуну на добу на сировині та до 12 тис. тонн - із використанням агломерату та окатишів.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" планує випускати окатиші після будівництва фабрики огрудкування (заявлена ​​потужність 4,5-5 млн тонн на рік). Обидва проекти є ключовими в інвестпрограмі підприємства з оновленню та будівництва виробничих потужностей.

У прес-релізі констатується, що "ArcelorMittal Кривий Ріг" і CISDI вже приступили до підготовки проекту, сформована спільна команда проектувальників, до якої увійшли фахівці департаменту з інвестицій та інжинірингу криворізького підприємства. Почалося 3D-сканування об'єктів, геодезична і топографічна зйомки.

Уся підготовка проекту, його експертиза, замовлення і постачання великої кількості обладнання пройде у 2019-2020 рр., А сама модернізація ДП-9 - у 2021 році.

У найближчі півтора року "ArcelorMittal Кривий Ріг" спільно з CISDI проведе підготовку до масштабного комплексу робіт по великій кількості об'єктів, для багатьох із яких потрібно буде зробити окремий міні-проект, вибрати постачальника обладнання та виконавця робіт.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низки малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

CISDI входить у держкорпорацію КНР MinMetals і є одним зі світових лідерів із реалізації масштабних інженерних проектів для металургійної промисловості.

Нагадаємо:

У травні минулого року стало відомо, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" вперше за 12 років загрожує фінансова криза.

Пізніше в "АрселорМітталі" заявили, що економічна ситуація в Україні стабілізувалася, і підприємство працює добре.

У 2018 році підприємство отримало майже 70 млрд грн чистого доходу.

Економічна правда