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У Росії повідомили, як довго забиратимуть свою брудну нафту з нафтопроводу "Дружба"

Четвер, 30 травня 2019, 12:14
 

Загальний обсяг некондиційної нафти, поставленої по нафтопроводу "Дружба" і через порт Усть-Луга, становить близько 3 млн тонн, для повного очищення системи від брудної нафти знадобиться до 8 місяців.

Про це повідомив віце-президент "Транснафти" Сергій Андронов у інтерв'ю Коммерсантъ.

"Загальний обсяг некондиційної нафти, поставленої нафтопровідною системою" Дружба "і через порт Усть-Луга, склав близько 3 млн тонн", - сказав Андронов.

"За нашими прогнозами, на це (очищення - ред.) Буде потрібно близько шести-восьми місяців. Нафта, відповідна нормативним показникам, з 4 травня надійшла на НПЗ Білорусі, з 10 травня - в порт Усть-Луга, а з 23 і 29 травня відповідно через Україну в Словаччину, Чехію і Угорщину ", - сказав Андронов.

Нагадуємо:

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

25 квітня компанія "Укртранснафта" вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" ("Дружба").

27 квітня в РФ порушили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба".

2 травня у нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилосяблизько 5 мільйонів тонн нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин. У ЗМІ повідомлялося, що Укртранснафта оцінює недоотриману тижневу виручку під призупинення транзиту нафти в 1 млн євро.

В Укртранснафті заявили, що Росія має збільшити прокачування нафти у наступні звітні періоди до кінця 2019 року в рахунок недопоставлених у квітні обсягів через зіпсовану хлоридами нафту.

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