Місцеві бюджети виділять 300 мільйонів на житло для молоді

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву отримає цього року з місцевих бюджетів для фінансування житлових програм 300 мільйонів гривень, що на 25% більше, ніж торік.

Про це на прес-конференції "Іпотека після виборів: чого чекати покупцям житла, до чого готуватися забудовникам" повідомив Сергій Комнатний, голова правління Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва.

"У 2019 році ми плануємо залучити понад 300 млн грн із місцевих бюджетів. Фінансування житлових програм із державного бюджету суттєво не зміниться і становитиме 208 млн грн", – заявив Комнатний.

Він також повідомив, що у 2019 році бюджет будівництва безоплатного житла для силових структур становить 1,8 млрд грн, що дає змогу побудувати близько 3 тис. квартир. Також понад 1,3 млрд грн піде на будівництво безоплатного житла для потреб Міністерства соціальної політики. Окрім цього, на тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб буде виділено 20 млн грн.

"Загалом у 2019 році ми плануємо забезпечити житлом понад 1100 сімей", – підсумував Комнатний.

У 2018 році Держмолодьжитло забезпечило житлом 751 сімʼю. На реалізацію 110 регіональних та чотирьох державних програм торік надійшло понад 87 млн грн з державного бюджету, що дало змогу - з урахуванням мультиплікативного ефекту - залучити понад 240 млн з місцевих бюджетів.

Крім того, було залучено 218,8 млн грн власних коштів Держмолодьжитла та громадян.

Економічна правда