В "Антонові" пояснили, що позов росіян його не стосується

У ДП "Антонов" пояснили, що російська авіабудівна корпорація подала до суду на ліквідований концерн.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Наголошується, що 23 травня ПАТ "Объединенная авиастроительная корпорация" подало позов до Арбітражного суду Москви саме до державного авіабудівного концерну "Антонов", а не до державного підприємства "Антонов".

У 2015 році Кабмін затвердив постанову, якою ДП "Антонов" виключено зі складу державного авіабудівного концерну "Антонов" та включено до складу державного концерну "Укроборонпром".

Крім того, відповідно до положень статуту ДАК "Антонов", концерн не відповідає за зобов’язаннями учасників, а учасники не відповідають за зобов’язаннями концерну.

У 2017 році було затверджено постанову уряду про ліквідацію державний авіабудівного концерну "Антонов" та утворення комісії з його ліквідації.

Як повідомлялося раніше, матеріали, що роз'яснюють суть претензій, поки що не оприлюднено.

Представник ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" заявляв, що звернення до суду мотивовано припиненням діяльності та ліквідацією спільного підприємства ТОВ "ОАК-Антонов".

Угоду про створення "ОАК-Антонов" було укладено в 2010 році. Передбачалося, що підприємство займеться координацією спільних програм авіапрому (серед них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), питаннями маркетингу та післяпродажного обслуговування літаків.

У 2011 році компанія приступила до роботи, у 2015 році Кабмін України розпорядився про вихід "Антонова" з капіталу СП, а згодом ДАК було ліквідовано.