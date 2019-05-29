Розвиток іпотеки забезпечить близько 82 мільярдів інвестицій у нерухомість - експерти

На сьогоднішній день співвідношення іпотеки до ВВП в Україні – на рівні 5-6 %, в той час як у розвинених країнах цей показник балансує на межі 40-60%.

Про це йшлося на прес-конференції "Іпотека після виборів", повідомляє Офіс ефективного регулювання (BRDO) у Facebook.

За словами експертів, це означає, що ринок іпотеки має значний потенціал розвитку та повинен стимулюватися в Україні. А його розвиток забезпечить близько 82 млрд гривень інвестицій в первинну нерухомість.

Зокрема, експерти BRDO оцінюють дохід від інвестицій у житлову нерухомість в межах 8-12% річних від здачі в оренду і 20-40% доходу за 2 роки при перепродажу квартир, в які інвестуються кошти на етапі "фундаменту".

Іпотечні ставки, на думку експертів, залежать в основному від 3-х факторів: стабільність економіки, вартість/доступність "довгих грошей" та ризиковості предмету іпотеки.

"Ці фактори і потрібно суттєво змінювати: прикладати максимум зусиль до реанімування економіки та її стабілізації, що призведе до накопичення коштів в економіці й підвищення кредитних рейтингів країни й банківська система отримає доступ до більш дешевих ресурсів", - зазначають експерти.

Інша частина - це зниження ризиковості об’єктів, вважають фахівці. НА їхню думку, потрібен перегляд нормативної та регуляторної бази.

"Ми в BRDO маємо декілька рецептів і зараз активно їх перетворюємо в проекти нормативно-правових актів для запровадження, наприклад: взаємодія суб’єктів будівельного ринку, захист майнових прав інвесторів та заходи при виділенні земельних ділянок", - резюмували в Офісі реформ.

Як повідомлялося раніше, лише 3% житла купується в іпотеку на первинному ринку Києва та області.

Економічна правда