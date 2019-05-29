Boeing 737 MAX не експлуатуватимуть ще мінімум два місяці - IATA

Заборона на експлуатацію літаків Boeing 737 MAX може залишитися в силі ще на два місяці або навіть на більш тривалий термін.

Про це повідомляє Dow Jones із посиланням на главу Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Олександра де Жуніака, інформує Інтерфакс-Україна.

За його словами, термін відновлення польотів літаків сімейства 737 MAX буде залежати від регуляторів, однак авіакомпанії очікують, що заборона залишиться в силі ще на 10-12 тижнів.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) минулого тижня провело зустріч із представниками міжнародних авіарегуляторів, щоб обговорити ситуацію з Boeing 737 MAX.

Де Жуніак назвав наслідки заборони на експлуатацію Boeing 737 MAX істотними, однак зазначив, що IATA ще не отримала дані про фінансові наслідки скасування авіарейсів.

За його словами, FAA на зустрічі з авіарегуляторами не озвучило точних термінів відновлення польотів літаків сімейства 737 MAX.

Глава IATA також сказав, що авіакомпанії сподіваються на те, що регулятори "встановлять розумні часові рамки" для безпечного відновлення експлуатації лайнерів.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

13 березня Boeing для обмеженого кола учасників провела презентацію найдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

19 квітня Boeing завершив випробування 737 MAX c оновленим ПЗ.

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Економічна правда