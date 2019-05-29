Експертиза встановила, що Смолій не чинив тиску на суддів у справі Приватбанку

Глава Національного банку України Яків Смолій не чинив тиску на суддів, не висловлював до них неповаги і не закликав до невиконання рішень Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування рішень про націоналізацію ПриватБанку під час виступу на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 18 квітня 2019 року.

Про це свідчать результати семантико-текстуальної експертизи його виступу за стенограмою засідання РНБО, проведеної Українським центром судових експертиз, повідомляється на сайті НБУ.

Судовий експерт дійшов висновку, що під час виступу Смолій поінформував присутніх про діяльність та досягнення ПриватБанку і про можливі фінансові ризики як для вкладників банку, так і стабільності всієї банківської системи у разі набуття рішенням Окружного адміністративного суду Києва законної сили. Також глава НБУ повідомив про наміри правління НБУ вчинити певні дії юридичного характеру (звернутись до Міністерства юстиції, Вищої ради правосуддя та подати апеляційну скаргу) з метою перегляду рішення суду та унеможливлення вилучення ПриватБанку з державної власності.

Судовий експерт зазначає, що під час виступу Смолій не здійснював висловлювань у формі закликів щодо невиконання рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня, яким націоналізацію ПриватБанку було визнано незаконною.

Результати експертизи показали, що в тексті виступу Смолія відсутні висловлювання, що містять ознаки, заклики чи твердження або можуть оцінюватись як вплив чи неповага до суду та суддів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

НБУ 24 травня подав апеляційні скарги на два вердикти Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року, що скасували рішення НБУ щодо виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави та визначення переліку пов'язаних із ПриватБанком осіб.

У травні також подали апеляції на ці рішення суду ПриватБанк і Кабінет Міністрів.

Генпрокуратура розслідує факт можливого втручання президента України, глав Мін'юсту та НБУ в діяльність судів у справі Приватбанку.

Рекомендуємо почитати:

Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів

Націоналізацію Приватбанку визнали незаконною. Що це означає?