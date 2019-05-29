Канадці, американці та європейці взяли участь у нафтогазових конкурсах України

На запропоновані урядом у лютому 9 нафтогазових ділянок було подано 22 заяви від 13 компаній, із яких три - іноземні інвестори.

Про це повідомляє Асоціація газовидобувних компаній України.

Зокрема, зацікавленість виявила велика канадська публічна компанія Vermilion Energy, яка подала заявку на 4 ділянки у партнерстві з Укргазвидобуванням, американський приватний фонд Sigma Bleyzer у парі з техаською фірмою Aspect Energy, а також центральноєвропейський холдинг EPH із словацьким оператором Nafta.

Найбільший ажіотаж викликав блок Софіївський (зібрав п’ять заяв), та Зінківська (чотири заяви), Русанівський (цей блок номінували три компанії), решта - по дві заяви. Також одну заяву подано на Балаклійську та Бузівську ділянки.

Чемпіоном за кількістю поданих заявок стала держкомпанія Укргазвидобування (дев’ять заявок, із них чотири - спільно з Vermillion Energy).

По дві аплікації зробили українські видобувники Укрнафтобуріння, Укрнафта, ДТЕК Нафтогаз, Західнадросервіс.

По одній заявці подали американська SigmaBleyzer/AspectEnergy, та чеська EPH, а також українські ГеоАльянс, Навігатор Комплект і невідома фірма Єврогаз Україна.

За даними УП, остання компанія може мати австрійське коріння. Так, ТОВ "Газ-групп" володіє заправними станціями Glusco, що належали Роснефті через ТНК.

Нагадаємо:

У 2018 році Україна запровадила онлайн-аукціони на платформі ProZorro з продажу дозволів на користування надрами. Чому це важливо – читайте у публікації: "Нова ера у проведенні нафтогазових аукціонів".

Під час першого нафтогазового онлайн-аукціону у березні 2019 року було продано три нафтогазові ділянки за сукупною ціною 141 млн гривень, що втричі вище за початкову загальну вартість ділянок.

Як повідомлялося, у 2018 році Україна видобула 21 млрд куб. м природного газу, що на 2,5% більше, ніж роком раніше. Темп зростання помірний, але стабільний уже третій рік поспіль.

Як відомо, третину приватних компаній, що видобувають нафту і газ в Україні, контролюють публічні діячі або їхні найближчі соратники. Серед них – народні депутати, найбільші олігархи та одіозний екс-міністр часів Януковича.

Читайте детальніше у публікації ЕП: "Взяти за надра: Хто володіє нафтогазовими родовищами країни".

Економічна правда