Лише 3% житла купується в іпотеку — асоціація

За допомогою іпотечних кредитів лише 3% покупців на первинному ринку Києва та області стають власниками житла.

Про це на прес-конференції "Іпотека після виборів: чого чекати покупцям житла, до чого готуватися забудовникам" повідомила Ольга Соловей, співзасновник "Українського клубу нерухомості".

Проте, за її словами, наразі вже понад 20% забудовників регіону мають спільні програми із комерційними банками із надання іпотечних кредитів.

Соловей зазначила, що до кінця 2019 року кількість забудовників у Київському регіоні, що надаватимуть можливість придбати квартиру за допомогою спільних з комерційними банками іпотечних програм, може становити понад 30%.

Експерт звернула увагу на те, що останні 2-3 роки найбільш популярними у покупців є програми із розтермінування. За її даними, кількість покупок житла за допомогою цього механізму у 2018 році перевершила 60%, а в 2019 році цілком імовірно зросте до 65%.

На її думку, одним з найбільш ефективних механізмів залучення покупців на ринок якраз можуть стати спільні між забудовниками і комерційними банками іпотечні програми.

"За такими програмами покупцеві доведеться сплатити в середньому на 3-5% менше коштів. Окрім цього, покупець ще й отримає додаткове підтвердження надійності того чи іншого об’єкта будівництва, а також самого забудовника. Адже, перед тим, як впровадити іпотечну програму, банки дуже ретельно перевіряють "портфель" реалізованих проектів та оцінюють спроможність забудовника вчасно завершити будівництво", - заявила Соловей.

Проте, на її погляд, пропозицій від забудовників і комерційних банків явно недостатньо для повноцінного поновлення іпотеки.

"Ринок потребує працюючих і масштабних державних програм. Тим більше, що 3 державних банки входять у 10-ку найбільших банків країни та мають всі можливості для участі в реалізації державних іпотечних програм", - підсумувала експерт.

Економічна правда