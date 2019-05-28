Ціни на залізну руду в Китаї виросли до максимуму за 6 років

27 травня китайські ф'ючерси на залізну руду на Даляньскій товарній біржі виросли на 4,3%, до 110,02 долара за тонну - це найвищий показник з 2013 року.

Про це повідомляє Reuters.

Причина - скорочення запасів залізної руди в китайських портах. Зокрема, обсяги сировини в китайських портах SH-TOT-IRONINV опустилися до найнижчого рівня за останні два роки.

Крім того, інвестори також очікують перебоїв з поставками руди в разі прориву дамби корпорації Vale - на шахті Гонко Соко.

"Деякі великі фонди продовжують підвищувати ціни на залізну руду", - сказав трейдер з Шанхая.

Нагадуємо:

У лютому 2017 року ціна на залізну руду перебувала на позначці 90 доларів за тонну, а у червні її вартість опустилася до 50 доларів за тонну на фоні оцінки інвесторами двох основних чинників - рівня попиту в Китаї та підвищення обсягу поставок сировини.

Залізна руда є одним із основних сировинних товарів, які експортує Україна.