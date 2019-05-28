Людина Гройсмана затримує зарплату працівникам Дунайського пароплавства

Капітани і механіки річкових груп суден ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" звинувачують керівництво компанії в порушенні їх прав, зокрема хронічній затримці виплати заробітної плати.

Текст відкритого листа, адресованого голові правління ПрАТ "УДП" Дмитру Чалому, опублікувало місцеве видання Бессарабія.ua.

35 підписантів зажадали в тритижневий термін організувати зустріч керівництва "УДП" зі старшим командним складом флоту при особистій присутності Чалого.

Головні вимоги капітанів і механіків - погасити заборгованість із зарплати і своєчасно здійснювати виплату екіпажам суден, що знаходяться в рейсі.

"Через нестачу запасних частин і відсутність фінансування ремонту флот зупиняється. На сьогоднішній день 21 судно стоїть в очікуванні докового ремонту та закупівлі змінно-запасних частин", - також йдеться в тексті листа.

За даними ЕП, заборгованість із виплати зарплати існує як перед працівниками річкового флоту, що займається вантажоперевезеннями, так і перед працівниками пасажирського флоту.

Заборгованість перед співробітниками у гривні становить декілька місяців, у іноземній валюті - з 2018 року.

Нагадуємо:

"Українське дунайське пароплавство" очолює Дмитро Чалий. Він був призначений на посаду 15 березня 2018 року поза конкурсом.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю ЕП назвав це призначення "політичним рішенням".

Чалий у 2016-2017 роках працював заступником директора морського торгового порту "Чорноморськ" і Одеського МТП, а перед цим - комерційним директором "Укрпошти".

В Одеському морському торговому порту і в "Укрпошті" Чалий був заступником Ігоря Ткачука.

Вінницький бізнесмен Ткачук очолював "Укрпошту" з грудня 2014 року. Це брат народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Геннадія Ткачука.

За словами нардепа від БПП Сергія Лещенка, Геннадій Ткачук входить в групу, яка орієнтується на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Ігор Ткачук був одним з транспортних перевізників у Вінниці, мером якої Гройсман був до переїзду в Київ у 2014 році на посаду віце-прем'єр-міністра.

У 2015-2016 роках Ткачук брав участь в конкурсі на посаду голови "Укрпошти". Конкурс він програв Ігорю Смілянському.

Однак довгий час не покидав своє крісло, оскільки його діловий партнер і заступник Дмитро Чалий - який теж брав участь в конкурсі, як підставна особа - подав до суду і заблокував імплементацію його результатів.

Чалий згідно з декларацією, поданою ним як претендентом на пост глави правління УДП, у 2016 році отримав 509,1 тис грн зарплати в "Укрпошті" і 1,185 млн грн зарплати в Одеському МТП.

На початок року у нього також були готівкові заощадження в розмірі 1 млн грн, 300 тис доларів і 100 тис євро.

До призначення в Чорноморський МПТ досвіду роботи в морегосподарському комплексі Чалий не мав.

УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю.

Флот УДП нараховує майже 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських суден.

Основу дунайських перевезень флоту становить українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.

Економічна правда