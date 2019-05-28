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Україна, Литва і Білорусь запускають контейнерний поїзд між Клайпедою і Одесою

Вівторок, 28 травня 2019, 15:01
 
Фото: ЦТС

"Укрзалізниця" домовилася з керівництвом залізниць Білорусі та Литви і компаніями Containerships, Intermodal Container Service про запуск нового регулярного контейнерного поїзда, який курсуватиме за маршрутом Клайпеда/Драугисте - Кяна - Словечне - Бровари/Одеса-Порт.

Про це з посиланням на інформацію АТ УЗ повідомляє ЦТС .

"Сьогодні, 28 травня, в Одесі сторони підписали угоду про організацію руху поїзда", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що поїзд буде називатися Containerships train. У його складі будуть транспортуватися великотоннажні контейнери. Від станції формування до станції відправлення він курсуватиме без переробки.

Також повідомляється, що поїзди будуть курсувати щотижня в обох напрямках. На першому етапі контейнерний поїзд курсуватиме призначенням на станцію Бровари.

"Containerships train - це 21-й контейнерний поїзд, який курсуватиме територією України, і 18-й, який буде здійснювати перевезення на регулярній основі", - зазначив керівник АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Нагадаємо, на початку квітня "Укрзалізниця" запустила новий регулярний контейнерний поїзд зі станції "Нижньодніпровськ-Вузол" до станції Славкув (Польща). Цей поїзд став 19-м контейнерним поїздом, що курсує на постійній основі територією України (з них вісім - транзитні).

Контейнерні перевезення "Укрзалізниці" в 2018 році становили 334 963 TEU, що на 13% більше обсягу 2017 року. Збільшення відбулося у всіх видах повідомлень: транзитному - на 24%, експортному - на 17%, внутрішньому - на 11% і імпортному - на 8%.

Економічна правда

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