Російських чиновників залишили без іноземного вина
Вівторок, 28 травня 2019, 13:42
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову про заборону купувати вина іноземного виробництва для потреб державних і муніципальних установ.
Відповідно до документу, який оприлюднено на сайті уряду РФ, заборона запроваджується з метою сприяння розвитку вітчизняного виноградарства та виноробства.
Обмеження закупкок поширюється на вина, ігристі вина, лікерні і фруктові (плодові) вина.
"Це обмеження стосується лише державних закупівель і не поширюється на імпортні вина, які обертаються на ринку і реалізуються комерційними організаціями торгівлі, громадського харчування і т.і.", - йдеться у документі.
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