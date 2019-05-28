Банки-банкрути у квітні отримали майже 1 мільярд

За квітень 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 951,7 мільйонів гривень, із яких 851,8 мільйони – від продажу активів цих банків.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

За обсягами надходжень від реалізації активів за підсумками квітня лідирували:

АТ "ВТБ банк" – 372,3 млн грн;

АТ "Дельта банк" – 186,6 млн грн;

ПАТ "Банк "Київська Русь" - 90,5 млн грн;

ПАТ "Авант-банк" - 41,5 млн грн;

ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" - 28,1 млн грн;

ПАТ "КБ "Надра" - 18,8 млн грн;

ПАТ "Брокбізнесбанс" - 15,7 млн грн;

ПАТ "Банк "Контракт" - 14,2 млн грн;

АТ "Родовід банк" - 12,5 млн грн;

ПАТ "Банк "Форум" - 11,8 млн грн.

У загальній сумі надходжень за підсумками квітня 90,1 млн грн – це кошти від погашення кредитів; 9,8 млн грн – від оренди майна.

Зазначається, що від погашення цінних паперів у звітний період кошти не надходили.

За січень-квітень поточного року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 3 297,4 млн грн, із них: від реалізації активів – 2 931,5 млн грн, погашення кредитів – 305,7 млн грн, погашення цінних паперів – 15,2 млн грн, оренди майна – 45,0 млн грн.

Нагадаємо, протягом березня на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 903,6 млн гривень.

Економічна правда