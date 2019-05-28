Омеляну оголосили обвинувачення через декларування

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Солом’янському райсуді Києва оголосили обвинувальний акт міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, якого обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомила прес-служба САП.

За версією слідства, інформація в деклараціях Омеляна за 2015-ий і 2016 роки відрізняється від достовірної на понад 3 мільйони та 8 мільйонів гривень відповідно.

Суд визначив порядок й обсяг дослідження доказів 27 травня, наступне засідання запланували на 23 серпня.

Кримінальне провадження проти міністра інфраструктури за статтею 366-1 Кримінального кодексу відкрили в травні 2017 року, а обвинувальний акт віддали до суду взимку 2019-го. Окрім недостовірного декларування Омеляну закидали незаконне збагачення. Але за цією підозрою суд закрив провадження, коли 368-2 статтю Кримінального кодексу визнали неконституційною.