Росія забере свою брудну нафту з нафтопроводу "Дружба"

Росія поверне забруднену хлорорганікою нафту обсягом близько 1 мільйона тонн назад на свою територію, що дозволить очистити північну гілку нафтопроводу "Дружба" в напрямі Польщі і Німеччини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела в галузі.

Напередодні віце-прем'єр РФ Дмитро Козак зустрівся в Москві зі своїм білоруським колегою Ігорем Ляшенко. Сторони домовилися про комплекс заходів, які дозволять очистити нафтопроводи до кордону Білорусі та Польщі без участі польської сторони, але не привели деталей.

"Росіяни погодилися забрати забруднену нафту з білоруської ділянки (" Дружби "), яка ще не надійшла до Польщі, але немає рішення про компенсації", - сказало джерело, який був присутній на зустрічі в Варшаві.

У Варшаві Транснефть в четвер проводила зустріч з російськими виробниками та європейськими компанія, де презентувала план евакуації забрудненої нафти з ділянки "Дружби" до білорусько-польського кордону.

Джерела кажуть, що поки немає ясності, куди саме буде направлена ​​забруднена нафту - в порти РФ або сховища.

Співрозмовники Reuters повідомили, що до теперішнього часу РФ вдалося вивезти близько 2 мільйонів тонн з 5 мільйонів тонн забрудненої нафти, використовуючи залізницю, резервуари і танкери.

За даними джерел, НПЗ на території Польщі і Німеччини має бути самостійно вирішити питання з утилізацією некондиційної нафти, обсяг якої оцінюється орієнтовно в 1 мільйон тонн.

Раніше Транснефть повідомила, що планує почати прокачування чистої російської нафти до Польщі 9-10 червня.

Нагадуємо:

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

25 квітня компанія "Укртранснафта" вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" ("Дружба").

27 квітня в РФ порушили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба".

2 травня у нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилосяблизько 5 мільйонів тонн нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин. У ЗМІ повідомлялося, що Укртранснафта оцінює недоотриману тижневу виручку під призупинення транзиту нафти в 1 млн євро.

В Укртранснафті заявили, що Росія має збільшити прокачування нафти у наступні звітні періоди до кінця 2019 року в рахунок недопоставлених у квітні обсягів через зіпсовану хлоридами нафту.