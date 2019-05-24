Суд анулював угоду з продажу держкомпанією вугілля за заниженою ціною

Північний апеляційний господарський суд визнав недійсним договір, за яким державне підприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська" поставило понад 649 тис. тонн вугілля комерційній компанії-посереднику за заниженою ціною.

Рішення було ухвалено 22 травня у справі за позовом Національного антикорупційного бюро України, повідомляється на сайті бюро.

Детективи НАБУ встановили, що на момент укладення договору в ДП "ВК "Краснолиманська" знали, що кінцевим споживачем її вугілля є ПАТ "Центренерго" (78,289% акцій належать державі). Але замість постачання напряму до схеми протиправно залучили компанію-посередницю (ТОВ "Дантрейд ЛТД"), якій ДП "ВК "Краснолиманська" впродовж 2015-2016 років продала 649,1 тонн вугілля марки Г (0-100) за ціною, що виявилась майже на третину нижчою від ринкової на той момент. Це ж вугілля ТОВ "Дантрейд ЛТД" перепродавало ПАТ "Центренерго".

Наявність посередника в схемі постачання вугілля між двома об’єктами державної форми власності була протиправною та коштувала інтересам держави, за версією слідства, 310 млн грн.



Судове рішення набуло законної сили, що надає можливість держпідприємству стягнути з приватної компанії значні кошти.

Це — другий договір із постачання вугілля ДП "ВК "Краснолиманська", анульований за позовом НАБУ як такий, що завдає шкоду інтересам держави. Перший – на постачання 65,128 тонн вугілля — визнав недійсним у грудні 2018 року Східний апеляційний господарський суд. Законність цього рішення в березні 2019 року підтвердив Верховний Суд.