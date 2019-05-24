Facebook планує запустити валюту GlobalCoin в 2020 році

До першого кварталу 2020 року Facebook планується створити систему цифрових платежів у десятці країн і запустити власну криптовалюту GlobalCoin.

Про це повідомляє BBC.

Засновник компанії Марк Цукерберг уже зустрічався з керівником Банка Англії Марком Карні, щоб обговорити можливості та ризики, пов'язані з запуском криптовалюти.

Facebook також звернувся за порадою стосовно операційних і нормативних питань до чиновників Казначейства США.

Крім того, Facebook веде переговори з фірмами з переказу грошей, зокрема Western Union, так як шукає дешевші і більш швидкі способи відправки і отримання грошей для людей, у яких немає банківського рахунку.

Як буде працювати криптовалюта Facebook?

Facebook хоче створити цифрову валюту, яка забезпечить доступні та безпечні способи здійснення платежів незалежно від того, чи є у користувача банківський рахунок.

Із її допомогою можна буде оплачувати послуги як онлайн, так і в реальному світі - наприклад, розплачуватися за готельні номери, їжу або рахунки за будинок.

Складнощі, пов'язані з запуском GlobalCoin

Водночас, є деякі складності, пов'язані з запуском криптовалюти.

Так, раніше в травні сенатський і банківський комітети США направили листа Цукербергу із питанням, як буде працювати валюта, як буде здійснюватися захист споживача і як будуть захищені дані.

Нагадаємо, що в останні роки Facebook зазнав різкої критики за обробку персональних даних користувачів, і регулятори, ймовірно, уважно вивчать запуск криптовалюти.

Як відомо, Facebook ще десять років тому створював Facebook Credits - віртуальну валюту, яка дозволяла людям купувати товари в додатках на сайті соцмережі. Однак проект був завершений менше ніж через два роки після того, як йому не вдалося набрати обертів.

Нагадаємо, раніше Facebook анонсував запуск власної криптовалюти Facebook stablecoin, яка буде підкріплена доларами. З цього приводу компанія вже провела переговори з Visa, Mastercard і великим оператором платежів First Data про залучення 1 млрд доларів для забезпечення токенів.

Економічна правда