Пасажири Інтерсіті знову можуть замовити харчування заздалегідь

Укрзалізниця повернула послугу замовлення та оплати продуктових наборів безпосередньо під час придбання проїзних документів, як у касах, так і онлайн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Пасажири швидкісних поїздів Інтерсіті+ та Інтерсіті знову мають можливість за бажанням замовити та оплатити послугу харчування в будь-якій залізничній касі під час придбання проїзного документа. Для цього необхідно сказати про це квитковому касиру під час купівлі квитка.

Також замовити продуктовий набір можна, купуючи квитки через інтернет", - зазанчається у повідомленні.

Продуктовий набір, який пасажири можуть придбати разом із квитком, складається із фреш-сендвича з куркою або сиром фета та пакетованого чаю на вибір пасажира. Вартість набору — 89 грн.

Окрім продуктових наборів, при купівлі проїзних документів пасажири швидкісних поїздів можуть також замовити чай, каву та мінеральну воду, вартість яких буде включено до вартості квитка, додали в УЗ.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" скасувала заборону на перевезення велосипедів у поїздах категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".

Економічна правда