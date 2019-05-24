Пасажири Інтерсіті знову можуть замовити харчування заздалегідь
Укрзалізниця повернула послугу замовлення та оплати продуктових наборів безпосередньо під час придбання проїзних документів, як у касах, так і онлайн.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Пасажири швидкісних поїздів Інтерсіті+ та Інтерсіті знову мають можливість за бажанням замовити та оплатити послугу харчування в будь-якій залізничній касі під час придбання проїзного документа. Для цього необхідно сказати про це квитковому касиру під час купівлі квитка.
Також замовити продуктовий набір можна, купуючи квитки через інтернет", - зазанчається у повідомленні.
Продуктовий набір, який пасажири можуть придбати разом із квитком, складається із фреш-сендвича з куркою або сиром фета та пакетованого чаю на вибір пасажира. Вартість набору — 89 грн.
Окрім продуктових наборів, при купівлі проїзних документів пасажири швидкісних поїздів можуть також замовити чай, каву та мінеральну воду, вартість яких буде включено до вартості квитка, додали в УЗ.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" скасувала заборону на перевезення велосипедів у поїздах категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".
Економічна правда
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