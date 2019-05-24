31 травня в Україні стартує офіційний продаж Apple Watch Nike + Series 4, які поєднують у собі всі інновації четвертого покоління легендарних Apple Watch зі спортивними застосунками, розробленими компанією Nike.

Про це повідомляє компанія АСБІС-Україна, офіційний авторизований дистриб'ютор техніки Apple.

"Apple Watch Nike+ Series 4 – це ідеальний партнер для бігу. Nike Run Club допомагає відстежувати основні фізичні показники, отримувати мотиваційні повідомлення і чудову музику для пробіжок", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, програма Nike Training Club надає доступ до понад 180-ти безкоштовних комплексних тренувань, розроблених провідними експертами світового рівня зі статусом "Майстер-тренер Nike".

Модельний ряд буде представлений у двох розмірах – 40 мм та 44 мм і у двох колірних рішеннях – із алюмінієвим корпусом сріблястого кольору та кольору "Сірий космос".

Пристрої оснащені ексклюзивними спортивними ремінцями Nike, що відбивають світло, які можна також придбати окремо.

Вартість новинки становитиме:

Apple Watch Nike+ Series 4, 40 мм – 13 899 грн;

Apple Watch Nike+ Series 4, 44 мм – 14 899 грн.

Детальніше з продуктом можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що виручка Apple в 2018 році становила 265,6 млрд доларів.

Загалом у минулому році технологічні гіганти великої п'ятірки — Amazon, Apple, Facebook, Microsoft і Alphabet — заробили в сукупності понад 800 мільярдів доларів, обігнавши при цьому Саудівську Аравію із сукупним ВВП 684 мільярда.

Детальніше читайте у новині ЕП: "На чому заробляють Apple, Google, Microsoft, Amazon і Facebook".

Також нагадаємо, що в лютому 2019 року український брокер цінних паперів БТС Брокер завів в Україну перший пакет акцій компанії Apple.

Економічна правда