МАУ відкриває прямі рейси до Саньї
У літньому сезоні 2019 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" знову починає виконувати польоти до Саньї (о. Хайнань, Китайська Народна Республіка).
Про це повідомляє прес-служба МАУ.
Прямі рейси виконуватимуться щовівторка починаючи з 4 червня на літаках Boeing-767-300 з двома класами обслуговування: Бізнес та Економ.
Розклад рейсів:
|
№ рейса
|
Напрямок
|
Відправлення
|
Прибуття
|
PS7877
|
Київ-Санья
|
05:35
|
22:20
|
PS7878
|
Санья-Київ
|
00:20
|
09:00
У компанії також повідомили, що реалізацію авіаквитків на рейси до Саньї та бронювання туристичних послуг здійснює партнер МАУ - туристичний оператор "Компас-Україна".У компанії зазначили, що протягом минулої зими МАУ вже виконала декілька прямих рейсів із Києва до Саньї. І що кліматичні особливості острова дуже привабливі для пляжного відпочинку, тому напрямок користувався попитом серед туристів.
Нагадаємо, 23 травня МАУ анонсувала відкриття прямого рейсу Київ-Ізмір.
Економічна правда
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