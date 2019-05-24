МАУ відкриває прямі рейси до Саньї

У літньому сезоні 2019 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" знову починає виконувати польоти до Саньї (о. Хайнань, Китайська Народна Республіка).

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Прямі рейси виконуватимуться щовівторка починаючи з 4 червня на літаках Boeing-767-300 з двома класами обслуговування: Бізнес та Економ.

Розклад рейсів:

№ рейса Напрямок Відправлення Прибуття PS7877 Київ-Санья 05:35 22:20 PS7878 Санья-Київ 00:20 09:00



У компанії також повідомили, що реалізацію авіаквитків на рейси до Саньї та бронювання туристичних послуг здійснює партнер МАУ - туристичний оператор "Компас-Україна".У компанії зазначили, що протягом минулої зими МАУ вже виконала декілька прямих рейсів із Києва до Саньї. І що кліматичні особливості острова дуже привабливі для пляжного відпочинку, тому напрямок користувався попитом серед туристів.

Нагадаємо, 23 травня МАУ анонсувала відкриття прямого рейсу Київ-Ізмір.

Економічна правда