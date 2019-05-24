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МАУ відкриває прямі рейси до Саньї

П'ятниця, 24 травня 2019, 15:32
 

У літньому сезоні 2019 року  авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" знову починає виконувати польоти до Саньї (о. Хайнань, Китайська Народна Республіка).

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Прямі рейси виконуватимуться щовівторка починаючи з 4 червня на літаках Boeing-767-300 з двома класами обслуговування: Бізнес  та Економ.

Розклад рейсів:

№ рейса

Напрямок

Відправлення

Прибуття

PS7877

Київ-Санья

05:35

22:20

PS7878

Санья-Київ

00:20

09:00


У компанії також повідомили, що реалізацію авіаквитків  на рейси до Саньї та бронювання туристичних послуг здійснює партнер МАУ - туристичний оператор "Компас-Україна".У компанії зазначили, що протягом минулої зими  МАУ вже виконала декілька прямих рейсів із Києва до Саньї. І що кліматичні особливості острова дуже привабливі для пляжного відпочинку, тому напрямок користувався попитом серед туристів.

Нагадаємо, 23 травня МАУ анонсувала відкриття прямого рейсу Київ-Ізмір.

Економічна правда

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МАУ Китай авіа

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