"Укрзалізниця" дозволила провозити велосипеди в "Інтерсіті" у розібраному вигляді
АТ "Укрзалізниця" скасувала заборону на перевезення велосипедів у поїздах категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".
Про це розповів глава УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, підприємство є "заручником ситуації", і провозити велосипеди в нерозібраному вигляді - не вийде.
"Я поясню: ми є заручниками ситуації, коли швидкісні потяги спроектовані без технічної можливості для перевезення велосипедів. І це проблема. Але виходимо з ситуації так: велосипеди розбираємо і правильно пакуємо. Окрему плату за перевезення не беремо. Така ж процедура і в нічних поїздах ", - написав Кравцов.
Як уточнили в УЗ, згідно з оновленими правилами, перевезення велосипедів у розібраному і упакованому вигляді дозволена в плацкартних або купейних вагонах, а також поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".
Зазначається, що якщо велосипед можна розмістити в місці, призначеному для зберігання ручної поклажі, плата за його перевезення не стягується. В іншому випадку за перевезення доведеться доплатити.
Велосипеди також можна перевозити у вагонах регіональних поїздів на спеціально обладнаних для цього місцях за умови оплати як за 20 кг багажу.
В електричках велосипеди можна перевозити в зібраному вигляді (на ходу) за умови розміщення в тамбурі (не більше 1 велосипеда на тамбур) або в місцях, призначених для розміщення велосипедів. У приміському сполученні вартість перевезення одного велосипеда відповідає вартості повного квитка.
Водночас на офіційному сайті компанії все ще розміщена стара редакція правил, що забороняють перевезення велосипедів в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті +" із посиланням на відсутність технічних умов для їх розміщення у вагоні.
Нагадаємо:
Раніше "Укрзалізниця" попросила 7 мільярдів із держбюджету на вагони.
Водночас раніше повідомлялося, що УЗ витрачає на утримання інфраструктури в 15 разів більше, ніж заробляє на ній.
Також нагадаємо, що раніше НАБУ повідомило дві підозри колишнім чиновникам УЗ, які завдали збитки держпідприємству майже на 40 мільйон.
Економічна правда
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