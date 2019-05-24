"Укрзалізниця" дозволила провозити велосипеди в "Інтерсіті" у розібраному вигляді

АТ "Укрзалізниця" скасувала заборону на перевезення велосипедів у поїздах категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".

Про це розповів глава УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, підприємство є "заручником ситуації", і провозити велосипеди в нерозібраному вигляді - не вийде.

"Я поясню: ми є заручниками ситуації, коли швидкісні потяги спроектовані без технічної можливості для перевезення велосипедів. І це проблема. Але виходимо з ситуації так: велосипеди розбираємо і правильно пакуємо. Окрему плату за перевезення не беремо. Така ж процедура і в нічних поїздах ", - написав Кравцов.

Як уточнили в УЗ, згідно з оновленими правилами, перевезення велосипедів у розібраному і упакованому вигляді дозволена в плацкартних або купейних вагонах, а також поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".

Зазначається, що якщо велосипед можна розмістити в місці, призначеному для зберігання ручної поклажі, плата за його перевезення не стягується. В іншому випадку за перевезення доведеться доплатити.

Велосипеди також можна перевозити у вагонах регіональних поїздів на спеціально обладнаних для цього місцях за умови оплати як за 20 кг багажу.

В електричках велосипеди можна перевозити в зібраному вигляді (на ходу) за умови розміщення в тамбурі (не більше 1 велосипеда на тамбур) або в місцях, призначених для розміщення велосипедів. У приміському сполученні вартість перевезення одного велосипеда відповідає вартості повного квитка.

Водночас на офіційному сайті компанії все ще розміщена стара редакція правил, що забороняють перевезення велосипедів в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті +" із посиланням на відсутність технічних умов для їх розміщення у вагоні.

Нагадаємо:

Раніше "Укрзалізниця" попросила 7 мільярдів із держбюджету на вагони.

Водночас раніше повідомлялося, що УЗ витрачає на утримання інфраструктури в 15 разів більше, ніж заробляє на ній.

Також нагадаємо, що раніше НАБУ повідомило дві підозри колишнім чиновникам УЗ, які завдали збитки держпідприємству майже на 40 мільйон.

Економічна правда