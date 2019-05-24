83% пошукачів хочуть бути керівниками – опитування

Абсолютна більшість (83%) пошукачів хотіли б обіймати керівну посаду, при цьому практично кожен третій опитаний вважає керівну посаду складною.

Про це свідчать результати опитування, проведено HeadHunter Україна серед користувачів порталу.

Так, майже кожен третій тією чи іншою мірою незадоволений на 100% власним керівником – вважать, що або йому/їй є куди розвиватись, або взагалі людина займає чуже місце.

На що готові пошукачі, щоб отримати керівну посаду

Практично всі опитані (97%), хто хочуть обіймати керівні посади, готові підвищити рівень кваліфікації, якщо це буде умовою отримання керівної посади.

При цьому лише 3% респондентів або ще не замислювались над цим, або взагалі не згодні на активні дії заради керівної посади.

Найдоречнішим варіантом для здобуття нових кваліфікаційних рівнів 65% опитаних назвали відвідування тренінгів та спеціалізованих курсів із відповідної тематики.

Майже кожен шостий респондент упевнений у тому, що зможе вирішити проблему з браком кваліфікації для одержання керівної посади шляхом самоосвіти. І лише 12% опитаних вірять у силу онлайн-навчання.

Як оцінювали професійні здібності керівників

Більша частина респондентів (44%), оцінюючи професійні здібності своїх керівників, назвали їх достатніми для роботи, яку вони виконують.

А от майже кожен третій (36%) своїм начальником тією чи іншою мірою незадоволений: четверта частина опитаних озвучує запит щодо потенційного розширення професійного кругозору і навичок своїми керівниками, ще 12% опитаних вважають, що їм потрібен інший керівник.

Більшість опитаних(69%) впевнена, що все залежить від особистості керівника, його (її) вмінь та ставлення до роботи. Майже кожен третій (27%) вважає таку роботу дуже складною. На противагу їм 3% респондентів дотримуються думки, що бути підлеглим важче.

Як раніше розповіла експерт із пошуку управлінського персоналу компанії Amrop Executive Search Ukraine, власною репутацією необхідно керувати так само, як довіреним бізнесом.

Репутація топ-менеджера - це його конкурентна перевага на ринку, стратегічний актив, яким треба вміти управляти.

Детальніше про те, як правильно управляти свою репутацією і що на неї впливає, читайте в колонці ЕП: "Репутація - капітал для управлінця та інвестиція для власника".

Економічна правда