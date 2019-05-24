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В РФ заборонили вуличні табло з курсом обміну валют

П'ятниця, 24 травня 2019, 11:11

У Росії набула чинності заборона на вуличні табло з курсами валют відповідно до вказівки Центробанку.

Про це повідомляє РБК.

Зазначається, що 23 квітня ЦБ опублікував вказівку про заборону розміщення відомостей про обмінні курси за межами приміщень банків, воно вступило в силу через 30 днів.

Як повідомляє агентство, з ініціативою про заборону електронних табло з обмінними курсами Центробанк виступив в лютому, пояснивши це необхідністю посилення боротьби з нелегальними обмінниками.

Українська правда

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