Ціни на нафту з початку тижня показали рекордне зниження

Ціни на нафту еталонних марок відновлюються в п'ятницю після різкого падіння в четвер, проте з початку тижня демонструють максимальні темпи зниження з початку 2019 року.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс".

Липневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 подорожчали на 0,8 долара (1,18%) - до 68,56 долара за барель.

На торгах у четвер їх ціна впала на 3,23 долара (4,55%) і становила на закриття 67,76 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на липень на електронній сесії на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на 0,69 долара (1,19%) - до 58,60 долара за барель.

На попередніх торгах WTI впала в ціні на 3,51 долара (5,71%), до 57,91 долара за барель.

З початку тижня Brent подешевшала на 5,1%, WTI - на 6,6%.