Всі розділи
Укр / Рус

Facebook за півроку видалив понад 3 мільярди фейкових акаунтів

П'ятниця, 24 травня 2019, 10:22

У компанії Facebook заявили, що за останні півроку - із жовтня 2018 року по березень цього року - видалили у соцмережі понад три мільярди  фейкових акаунтів.

Про це повідомляє DW.

Більшість таких профілів вдалося виявити одразу після створення.

Упродовж останнього кварталу минулого року співробітники Facebook деактивували 1,2 млрд акаунтів, а за перші три місяці 2019 - 2,19 мільярда сторінок, які поширюють дезінформацію і спам.

У компанії заявили, що помітили значне збільшення випадків створення фейкових акаунтів у соцмережі в останні шість місяців. Більшість таких сторінок вдалося виявити одразу ж після реєстрації - ще до того, як вони стали видимими для інших користувачів.

Зазначається, що Facebook має близько 2,4 млрд активних користувачів щомісяця і оцінює, що 5% профілів є фейковими.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Facebook

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У роботі Facebook стався збій 18 травня 2019, 11:23
Facebook змінює правила живих трансляцій Live 15 травня 2019, 10:05
Цукерберг проти розділення Facebook, Instagram і WhatsApp 12 травня 2019, 14:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!