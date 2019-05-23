Промислове виробництво в Україні у квітні зросло на 5,2% - Держстат

Промислове виробництво в Україні у квітні 2019 року зросло на 5,2% у порівнянні з квітнем 2018 року, після збільшення в березні на 2,1% і падіння в лютому і січні 2019 року - на 1,8% на 3,3% відповідно .

Про це повідомила прес-служба Державної служби статистики 23 травня.

Як зазначили у відомстві, з корекцією на ефект календарних днів промвиробництво у квітні-2019 до квітня-2018 також зросло на 4,4%.

Держстат вказує, що по відношенню до попереднього місяця промислове виробництво у квітні знизилося на 1,8%, проте з урахуванням сезонного фактора – зросло на 0,9%.

У цілому за підсумками перших чотирьох місяців 2019 року зростання промвиробництва до аналогічного періоду 2018 року становить 0,6%, тоді як за підсумками трьох місяців воно скоротилося на 0,9%, повідомили у Держстаті.

Згідно з даними відомства, у квітні-2019 до квітня-2018 зростання становило: у переробній промисловості - 7,4%; у добувній промисловості і розробці кар'єрів - 2,7%; у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - 0,3%.

Як повідомлялося, промислове виробництво у 2018 році в країні зросло на 1,1% у порівнянні з 2017 роком. При цьому в грудні-2018 до грудня-2017 зниження становило 3,5%.

За 2018 рік переробна промисловість зросла на 0,2%, добувна промисловість та розроблення кар'єрів - на 2,1%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - на 2,8%.

Як раніше повідомляли в Держстаті, половина продукції, яку купують українці, зроблена в Україні.

Економічна правда