Валютний ринок спокійно відреагував на розпуск Ради - НБУ
Будь-яка істотна реакція на валютному ринку України на рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Ради і проведення дострокових виборів відсутня.
Про це заявив заступник глави Нацбанку Олег Чурій агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я не бачу реакції "на розпуск Ради" на внутрішньому ринку. Є коливання, але це навряд чи пов'язано з якимись політичними речами", - сказав він у кулуарах Шведсько-українського бізнес-форуму в Києві 23 травня.
За словами Чурія, зараз виріс вплив такого фактору як репатріація дивідендів, так як затверджуються аудиторські звіти і збори акціонерів приймають рішення про їх виплату.
З іншого боку, значущим фактором залишається приплив нерезидентів у держоблігації, у тому числі завдяки початку роботи через Clearstream.
"У нас курс визначається не рухом капіталу, як у розвинених країнах, а реальними експортно-імпортними, борговими операціями в цілому", - зазначив Чурій.
За його словами, з припливом нерезидентів складова ринку капіталу у впливі на ситуацію буде рости.
"Тоді ми зможемо побачити такі коливання, як були вчора на ринку єврооблігацій України, де найбільш довгі папери просіли у ціні до 1%", - зазначив Чурій.
Нагадаємо, що 22 травня стало відомо, що Україна вперше приєднається до мережі міжнародного депозитарію. Завдяки цьому українські державні цінні папери стануть доступними у системі розрахунків Clearstream, а іноземні інвестори отримають полегшений доступ до державних цінних паперів, номінованих у гривні.
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