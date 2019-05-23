Кабмін замінив представника держави у наглядовій раді "Нафтогазу"
Кабінет міністрів ухвалив рішення достроково припинити повноваження представника держави Володимира Кудрицького у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".
Про це йдеться у розпорядженні уряду від 22 травня.
Іншим розпорядженням Кабмін призначив до наглядової ради Костянтина Мар’євича як представника держави.
Також Кабмін призначив членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Людо Ван дер Хейдена як незалежного члена.
Документ набуде чинності з 27 травня. Контракти з новими членами НР "Нафтогазу" підпише перший віце-прем'єр Степан Кубів.
Як повідомлялося, наприкінці березня 2019 року Кабмін достроково припинив повноваження члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Стівена Гейсома (Канада), який відмовився прийняти призначення на посаду незалежного члена наглядової ради компанії.
До складу НР "Нафтогазу" входять Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція), Амос Гохштайн (США), Стівен Гейсом (Канада), Володимир Демчишин і Сергій Попик (усі троє - Україна).
Нагадаємо, 22 травня уряд схвалив модель анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", що базується на принципі власності (OU).
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