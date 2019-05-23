Кабмін замінив представника держави у наглядовій раді "Нафтогазу"

Правда про Glovo: коли окупиться, який середній чек, що заробляють кур'єри і ресторани Cервіс Glovo в Україні зростає безпрецедентними темпами. Чим країна здивувала його творців, чи заробляють кур'єри 30 тис грн на місяць, чому компанія "в мінусі" і на яких умовах працює з ресторанами — в інтерв'ю з її керівником Дмитром Расновським. (рос)

Розробник штучного інтелекту Родні Брукс: як 5G дозволить ШI впливати на демографію і клімат Чому людство переоцінює штучний інтелект, чи може він забрати роботу у людей і чи настільки ШІ досконалий, як показують в голлівудських фільмах? Відповіді — у лекції відомого фахівця з роботизованих систем Родні Брукса.