Приватбанк представив нових членів наглядової ради

До наглядової ради ПриватБанку увійшли три нових фахівці зі світовим досвідом банкінгу та фінансів.

Про це йдеться у повідомленні банку.

Кабінет Міністрів затвердив новий склад наглядової ради ПриватБанку, відбір кандидатів до якої здійснювався на конкурсних засадах відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 159 від 13 лютого 2019 року та ґрунтувався на принципі різноманітності досвіду. Новопризначені члени Наглядової ради розпочнуть фактичне виконання повноважень з 14 червня 2019 р.

Новими незалежними членами наглядової ради затверджені: міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США, в минулому експерт-консультант МВФ Шерон Іскі; колишній генеральний директор з операцій Citi (Єгипет), член Наглядової ради Citi Bank (Україна) Надір Шейх та Еран Кляйн, що в минулому очолював керівні посади в Commerzbank (Велика Британія), Citibank (Велика Британія), WestLB (Японія) та Deutsche Bank (Японія).

Також до складу Наглядової ради ПриватБанку були переобрані автор програми реформування банківської системи Туреччини Енгін Акчакоча, керуючий партнер інвесткомпанії Apollo Management Андреа Манетта та фінансист, автор реформи фінсектора в Ірландії Стівен Сіліг.

"Ми пишаємося тим, що нам вдалося значно підвищити стандарти корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю в ПриватБанку, – заявив, вітаючи затвердження нових членів, Енгін Акчакоча. – Я вважаю, що збереження та подальший розвиток незалежного управління в ПриватБанку, як і в інших державних банках, стане ключем для майбутнього розвитку здорового, стабільного та конкурентоспроможного банківського сектора в Україні".

За його словами, ключовим пріоритетом нової Наглядової ради буде продовження роботи, спрямованої на ефективне виконання Стратегії розвитку ПриватБанку, з особливим акцентом на підтримку незалежності банку, подальше підвищення його прибутковості та привабливості для потенційних інвесторів.

Після реформи 2018 року щодо вдосконалення системи корпоративного управління в державних банках затверджена наглядова рада буде складатися з 9 членів, 6 з яких є незалежними. Згідно з положеннями статуту голову нової Наглядової ради буде обрано більшістю голосів з-поміж незалежних членів на першому засіданні.

Нагадаємо, 21 травня Приватбанк подав позов до Канцелярського суду американського штату Делавер до колишнього власника фінансової установи Ігоря Коломойського.