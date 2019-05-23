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Air France взимку призупинить польоти в Україну

Четвер, 23 травня 2019, 12:26
 

Air France не виконуватиме польоти в Україну в сезоні зимової навігації 2019/2020 років, призупинивши рейси Париж-Київ.

Про це повідомляє портал Avianews з посиланням на систему бронювання авіаперевізника, передає "Європейська правда".

Останній рейс цього року до столиці України авіакомпанія здійснить 26 жовтня.

З 27 жовтня у продажу доступні квитки тільки на рейси код-шерінгової партнера Air France — авіакомпанії МАУ.

Відновить виконання власних рейсів Париж-Київ Air France з початком літньої навігації, 29 березня 2020 року, з колишньою частотою два рази на день.

Як повідомлялося, авіакомпанія British Airways восени припинить виконання польотів за своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Лондон.

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Європейська правда

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