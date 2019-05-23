Air France взимку призупинить польоти в Україну
Air France не виконуватиме польоти в Україну в сезоні зимової навігації 2019/2020 років, призупинивши рейси Париж-Київ.
Про це повідомляє портал Avianews з посиланням на систему бронювання авіаперевізника, передає "Європейська правда".
Останній рейс цього року до столиці України авіакомпанія здійснить 26 жовтня.
З 27 жовтня у продажу доступні квитки тільки на рейси код-шерінгової партнера Air France — авіакомпанії МАУ.
Відновить виконання власних рейсів Париж-Київ Air France з початком літньої навігації, 29 березня 2020 року, з колишньою частотою два рази на день.
Як повідомлялося, авіакомпанія British Airways восени припинить виконання польотів за своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Лондон.
Читайте також: Жорстка посадка: чому банкрутують авіакомпанії-гіганти
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua