Німеччина проти запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2"
Міністерство економіки Німеччини проти запровадження санкцій США проти проекту газопроводу "Північний потік-2"
Про це пише Reuters.
Прес-секретар мінекономіки Німеччини заявила, що в міністерстві взяли до уваги загрозу запровадженння санкцій щодо проекту газопроводу "Північний потік-2", додавши, що Берлін відкидає санкції, які мають екстериторіальний ефект.
Нагадуємо:
Міністр енергетики США Рік Перрі у вівторок анонсував прийняття законопроекту про санкції проти компаній-учасниць проекту "Північний потік-2" в "не надто віддаленому майбутньому".
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі є впевненість у завершенні будівництва "Північного потоку - 2", незважаючи на можливі санкції США.
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