Всі розділи
Укр / Рус

Німеччина проти запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2"

Четвер, 23 травня 2019, 09:14

Міністерство економіки Німеччини проти запровадження санкцій США проти проекту газопроводу "Північний потік-2"

Про це пише Reuters.

Прес-секретар мінекономіки Німеччини заявила, що в міністерстві взяли до уваги загрозу запровадженння санкцій щодо проекту газопроводу "Північний потік-2", додавши, що Берлін відкидає санкції, які мають екстериторіальний ефект.

Нагадуємо:

Міністр енергетики США Рік Перрі у вівторок анонсував прийняття законопроекту про санкції проти компаній-учасниць проекту "Північний потік-2" в "не надто віддаленому майбутньому".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі є впевненість у завершенні будівництва "Північного потоку - 2", незважаючи на можливі санкції США.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Німеччина Росія санкції

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українських корпоративних гігантів варто берегти і розвивати 17 травня 2019, 15:18
Крючкову повернули паспорт. Він вилетів до Німеччини 14 травня 2019, 10:50
Фахівці робітничих професій у Німеччині заробляють від 3,6 тисячі євро в місяць 9 травня 2019, 18:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!