Мінфін продав ОВДП на 5 мільярдів

Міністерство фінансів 21 травня на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 2,1 мільярда гривень і 112,4 мільйона доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становить 5,049 млрд грн.

Гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 105, 182, 350, 497 і 1554 днів із середньозваженою дохідністю 17,89%, 18,37%, 18,50%, 17,95% та 16,00% річних, відповідно.

Кошти в доларах залучені на 154, 316 та 631 днів із прибутковістю 6,70%, 7,25% і 7,74% річних відповідно.

Нагадаємо, з початку 2019 року Міністерство фінансів залучило на внутрішньому ринку 147 мільярдів гривень.

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